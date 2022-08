På gaden i Aarhus vil man have et forbud mod spilreklamer: »Jeg har set folk, der får tæsk, fordi de låner her og der«

77 pct. af alle danskere synes, at reklamer for spil bør forbydes, viser en meningsmåling, som analyseinstituttet Wilke har lavet for Jyllands-Posten.

Vi gik en sommerdag en tur på strøget i Aarhus for at spørge tilfældige danskere om deres holdninger til reklamerne, hvor antallet fra 2012 til 2021 er steget fra 157.847 til 418.558 – en stigning på 165 pct.