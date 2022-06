Sportsdirektør: Asgreens Tour-chancer er forringede

- Med hensyn til Touren i Danmark – den gule trøje, enkeltstart og så videre – må vi sige, at chancerne nok er lidt forringede. Det har ikke været godt for ret meget, det her, siger Brian Holm til TV 2.

Særligt et dybt sår i knæet gør ondt, men Holm beretter om sår og ridser over alt på kroppen:

- Det er klart, det gør ondt. Han er jo ikke lavet af chokolade, men rent mentalt gør det også ondt. Han havde glædet sig til at køre Schweiz Rundt. Nu hænger DM i landevejscykling pludselig i en tynd tråd. Så det er ikke helt optimalt.