23/06/2022 KL. 20:00

De er tvillinger på land, men konkurrenter i vand: Nu svømmer de for en plads i DM-finalen

Den første DM-uge nogensinde er skudt i gang. I et svømmebassin nord for Aalborg dyster to søstre om en finaleplads. Der er meget på spil for de to juniortvillinger, der for første gang svømmer ved et seniorstævne.