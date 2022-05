Fra sensation til ydmygelse: Danmark blev braget ud af VM

Det var umuligt at se, at der var tale om det samme hold.

På under et døgn gik de danske ishockeyherrer fra at skrive historie til at blive ydmyget. Derfor stod Frans Nielsen med et tomt blik midt i vrimlen af nedslåede holdkammerater efter en kamp, der markerede en barsk afslutning på en uforglemmelig karriere.