Medieaftale genopliver regel om sport på landsdækkende tv

Den såkaldte sportsliste bliver genoplivet.

Det betyder, at landsdækkende tv-kanaler kommer til at få førsteret til at sikre sig rettighederne til en række store sportsbegivenheder.

Det er en del af den medieaftale, som syv partier lørdag er blevet enige om.

Det fremgår ikke af aftalen, hvilke sportsbegivenheder der kommer på listen, men blot at en liste skal indføres.