Groft sagt gjorde Frans Hammer intet specielt, da han for et par år siden kastede sig ind i kampen for ligestilling i sportens verden.

Tværtimod overtog den aarhusianske idrætspolitiker rent faktisk det talepapir, som Tine Teilmann i mere end et årti havde brugt for at vække medlemmerne af Danmarks Idrætsforbund (DIF). Alligevel var det, som om lederne af de 62 specialforbund pludselig begyndte at lytte – fordi ordene kom fra en mand og ikke en kvinde.