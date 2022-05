Faktisk er interviewet ved at slutte, inden det er kommet i gang. Nicklas Helenius har sat sig i en sofa i foyeren i Jysk Park. Han er fodboldspiller med lange ben, angriber, han har lavet 16 mål for oprykkerne fra Silkeborg, der fra flere sider roses for at levere det flotteste fodbold i Superligaen.

Jeg spørger ham om, hvordan han har det. Vi skal lige i gang.