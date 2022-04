Kulturborgmester vil have OL til København i 2036

Borgmesteren ved, at hun vil blive mødt af kritik for sin idé. At mange mener, det ikke kan lade sig gøre, og at det vil koste for mange penge.

- Det er jeg blevet lidt provokeret af det, og derfor siger jeg nu: ”Hvad nu hvis vi godt kan? Hvad nu hvis vi tør sætte det som vores vision og så se, om det kan lade sig gøre”, siger Mia Nyegaard.

Kunsten er at undgå for store investeringer og undersøge, hvordan man kan bruge de nuværende faciliteter til at afvikle konkurrencer, påpeger hun.