Tiger Woods afslutter US Masters med sløj finalerunde

Tiger Woods’ comeback på den helt store golfscene fik en tung afslutning søndag.

På finaledagen af US Masters gik Woods en skidt sidste runde i seks slag over par. Dermed endte golfikonet, der har vundet den prestigefyldte majorturnering fem gange tidligere, i samlet 13 slag over par.

Da Woods var færdig, rakte det til en delt 47.-plads. Der er 52 med i weekendens finalerunder.