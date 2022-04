Woods sluttede anden runde flot af og er videre i US Masters

Samlet ligger han et slag over par efter de første 36 huller på Augusta National Golf Club i Georgia.

Landsmanden Scottie Scheffler, der jagter sin første major-titel, gik fredagens runde i 67 slag og fører turneringen med otte under par og en samlet score på 136.

- Nu hvor vi går ind i weekenden, har jeg faktisk en chance, siger Tiger Woods.

US Masters er Woods’ første turnering, siden han for 14 måneder siden var tæt på at miste førligheden i en soloulykke i bil. Siden har han døjet med smerter i både ryg og ben, mens han har genoptrænet for at komme tilbage på golfbanen.