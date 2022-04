Syv mand kom tidligt afsted. Der var ingen navne, som lignede en kommende vinder af den hollandske klassiker, men udbruddet fik et forspring på lidt over fem minutter, og det fremkaldte aldrig panik i feltet. Efter 145 af de 254 km var afstanden nede på to minutter.

Først med 55 km tilbage af løbet begyndte favoritterne at røre på sig i feltet. 10 km senere var udbryderne indhentet, og en stjernespækket finale kunne begynde. Store navne som Mathieu van der Poel, Marc Hirschi, Thomas Pidcock og Michal Kwiatkowski sad der – samt Kasper Asgreen og overraskende nok Alexander Kamp.

Bag dem jagtede en tilsvarende stor gruppe med blandt andre Michael Valgren og Jakob Fuglsang.

Den tætte afslutning

Med 21 km tilbage af løbet, var det som om, at frontgruppen med Kwiatkowski blev uopmærksomme på den tidligere verdensmester, og pludselig havde han trådt sig fri af de andre, og ingen var klar til at tage ansvar for at lukke hullet – undtagen én.

Benoit Cosnefroy lavede nemlig kort tid efter et stærkt ryk, da han kørte alene væk og hurtigt nåede op til polakken. De resterende ni fandt aldrig ind i et samarbejde, og så skulle det hele afgøres det imellem de to forreste i en spurt.

Og så er vi tilbage ved dramatikken. Cosnefroy åbnede spurten, men den Kwiatkowski nåede akkurat at pressen cyklen forbi, og efter en lidt for hurtigt afgørelse blev rettet, kunne Michal Kwiatkowski kalde sig Amstel Gold Race-vinder.