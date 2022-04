Tiger Woods gør comeback ved US Masters efter bilulykke

Onsdag skal Woods ud og spille ni huller for at teste formen af. Det primære fokus er at se, hvordan kroppen reagerer efter en længere omgang golf.

- Jeg kan slå, som jeg skal. Jeg har ingen bekymringer om, hvad jeg kan golfmæssigt. Udfordringen ligger i at gå.

- 72 huller (alle turneringens fire runder, red.) er mange, og det bliver en hård udfordring for mig at gennemføre, men jeg føler mig klar til det, siger Woods.

Den 15-foldige majorvinder er parret med sydafrikaneren Louis Oosthuizen og chileneren Joaquin Niemann på de første to runder af US Masters.

Tiger Woods har vundet US Masters fem gange tidligere i sin karriere. Hans seneste sejr var i 2019, og det var samtidig hans første majorsejr i 11 år.