09/04/2022 KL. 07:30

Efter at være blevet »tacklet brutalt« af livet jagter Mark O. Madsen drømmen i USA

Hans hustru fik sklerose. Deres hjem blev ramt af vandskader, rotteinvasion og skimmelsvamp. 2021 var hård at komme igennem for Mark O. Madsen og hans familie, men i dag er de et helt andet sted. I hans tilfælde skal det også forstås helt bogstaveligt.