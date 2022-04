Finland tilføjede danske curlingherrer nyt VM-nederlag

Herfra ramte modgangen det danske landshold, der to gange i træk måtte se Finland få tre sten i huset.

Finland udlignede først til 4-4 i sjette ende, og i syvende ende gik det igen galt, da Finland bragte sig foran med 7-4.

Det lykkedes straks Danmark at reducere til 6-7 og holde liv i spændingen, men finnerne lukkede kort efter kampen, da de bragte sig foran 10-6 ved at vinde niende ende med 3-0.

Danmark indledte natten til søndag dansk tid VM-turneringen i den amerikanske ørkenby, der er kendt for sine mange kasinoer, med et nederlag på 2-8 til USA’s værter. Senere søndag venter et opgør mod Sydkorea.