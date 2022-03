Asgreen og co. overvundet i prestigefyldt endagsløb

Asgreens triumf var ikke mindst mindeværdig på grund af måden, den blev sikret på med to angreb, der samlet set førte til solokørsel i næsten 60 km.

Den overbevisende præstation åbenbarede den form, der kulminerende en uge senere i Flandern Rundt, hvor Quickstep-danskeren som bekendt erobrede sin hidtil største sejr.

Den titel skal den 27-årige koldingenser forsøge at forsvare den 3. april, mens Wout van Aert vil forsøge at revanchere sig efter at være blevet overvundet - sammen med Mathieu van der Poel - af danskeren i netop Flandern Rundt for et år siden.

Fredag overstrålede den 27-årige belgier sin danske konkurrent, der ellers sad klar til at reagere, da Wout van Aert leverede sin første acceleration med 80 km til mål. Det skabte et udbrud fuld af feterede ryttere som Milano-Sanremo-vinderen Matej Mohoric og Mads Pedersens holdkammerat Jasper Stuyven, mens Søren Kragh Andersen forgæves forsøgte at få kontakt bagfra.