Danske curlingkvinder kom tættere på VM-slutspil med ny sejr

De to bedste hold efter 13 kampe stryger direkte i semifinalerne, mens holdene fra tredje- til sjettepladsen kæmper om de sidste to semifinalebilletter.

Danmark ligger efter kampen onsdag på en delt fjerdeplads med Canada og USA.

Danmarks to nederlag har været til de canadiske værter og Sveriges curlingkvinder.

Torsdag klokken 22 dansk tid møder Danmark Japan, der aktuelt indtager en syvendeplads i turneringen.

VM bliver afholdt for 42. gang. Værtsbyen Prince George i Canada skulle have stået for mesterskabet i 2020, men det satte corona en stopper for.