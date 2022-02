Danskerklub har trukket sig

Imens er stadig flere begivenheder blevet aflyst i Rusland. Formel 1-organisationen bekendtgjorde, at det »ikke er muligt at afholde det russiske grandprix under de nuværende omstændigheder«. Oprindeligt var det planen at køre i Sotji til september.

Det Internationale Skiforbund (FIS) har ligeledes valgt at aflyse alle planlagte konkurrencer i Rusland eller rykke dem til et andet land.

Blandt de aflyste konkurrencer er sæsonfinalen i langrend, der skulle være afholdt i Tjumen i marts. Også to World Cup-afdelinger i kvindernes skihop er aflyst.

Formanden for det ukrainske skiskydningforbund, Lily Budsulyak, har via Facebook meddelt, at de ukrainske skiskytter springer resten af sæsonen over på grund af den russiske invasion af Ukraine, skriver sport.de. Der resterer tre World Cup-stævner i de kommende uger.