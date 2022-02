Den 15-årige russiske kunstskøjteløber Kamila Valieva kan fortsætte jagten på mere olympisk metal ved vinter-OL i Beijing, selv om hun har afgivet en positiv dopingprøve forud for legene. Det meddeler Den Internationale Sportsdomstol (CAS). Valieva afgav en positiv dopingprøve 25. december, men da prøven ikke var analyseret - eller resultatet i hvert fald ikke var offentliggjort - kunne hun i sidste uge stille til start i holdkonkurrencen ved vinter-OL, hvor hun snuppede en guldmedalje sammen med det russiske hold.

Først dagen efter den konkurrence kom det testresultat, der viste, at hun var testet positiv for det forbudte stof trimetazidin. Stoffet findes blandt andet i hjertemedicin og i medikamenter mod svimmelhed. Det er på forbudslisten, da det kan øge blodcirkulationen og give bedre udholdenhed. Efter testresultatets offentliggørelse blev hun omgående suspenderet af Det Russiske Antidopingagentur (Rusada), men dagen efter blev suspenderingen ophævet. Fra russisk side undrede man sig over, hvorfor det tog så usædvanligt lang tid at analysere dopingprøven. Det fik russerne til at stille spørgsmålet, om prøven allerede var analyseret, men at man ventede med at offentliggøre resultatet til det tidspunkt, hvor svaret kunne gøre mest skade.

I mandagens afgørelse lægger CAS blandt andet vægt på, at dopingprøven ikke blev afgivet under selve legene. Som følge af clearingen fra CAS kan Valieva få lov til at komme i aktion i kvindernes korte program tirsdag. Her er hun favorit til at snuppe endnu en medalje.

Sådan endte russisk teenagestjerne for sportsdomstol Sportsdomstolen CAS har mandag afgjort, at den russiske kunstskøjteløber Kamila Valieva fortsat kan konkurrere ved vinter-OL i Beijing, selv om hun afgav en positiv dopingprøve forud for legene. Her er hovedpunkterne i sagen: 25. december 2021: Det Russiske Antidopingagentur (Rusada) foretager en dopingtest af 15-årige Kamila Valieva

7. februar 2022: Kamila Valieva vinder guld med sine holdkammerater i holddisciplinen ved vinter-OL i Beijing.

8. februar: Kamila Valievas dopingtest fra december viser sig at indeholde spor af det forbudte stof trimetazidin. Det Internationale Testagentur (ITA) undlader at offentliggøre den positive dopingtest, fordi Valieva er mindreårig.

8. februar: Rusada suspenderer Kamila Valieva fra konkurrencer.

9. februar: Rusada ophæver suspenderingen efter protest fra Kamila Valieva.

11. februar: Efter heftige rygter i pressen offentliggør ITA, at Kamila Valieva 25. december har afleveret en positiv dopingtest.

11. februar: Den Internationale Olympiske Komité (IOC), Den Internationale Skøjteunion (ISU) og Det Internationale Antidopingagentur (Wada) appellerer ophævelsen af Kamila Valievas suspendering til Den Internationale Sportsdomstol (CAS). CAS varsler afgørelse 14. februar

14. februar: CAS giver Kamila Valieva lov til at konkurrere videre ved vinter-OL i Beijing. I afgørelsen lægger CAS blandt andet vægt på, at dopingprøven ikke er foretaget under legene. CAS påpeger dog også, at Valieva ikke er renset og altså derfor fortsat har en dopingsag hængende over hovedet. Kilder: CAS, Reuters og Ritzau

CAS understreger, at selv om Valieva må konkurrere videre i Beijing, er hun på ingen måde renset. Hun risikerer stadig at få en dopingkarantæne, for den del har CAS ikke skullet hastebehandle. I tilfælde af en dopingdom er det kutyme, at opnåede resultater annulleres, og vundne medaljer skal returneres. Forud for mandagens afgørelse meddelte Den Internationale Olympiske Komité (IOC), at man ville respektere dommen fra CAS, uanset hvad udfaldet måtte blive.

IOC havde sammen med Den Internationale Skøjteunion (ISU) og Det Internationale Antidopingagentur (Wada) appelleret ophævelsen af Kamila Valievas suspendering. Hele sagen bliver ikke mindre speget af, at Valieva kommer fra Rusland, der på grund af tidligere dopingproblemer end ikke må stille op under landets eget navn ved vinter-OL.

Rusland har tidligere haft et statskontrolleret dopingprogram, hvilket atleter blandt andet lukrerede på ved vinter-OL på hjemmebane i Sotji i 2014. Russiske atleter har siden vinter-OL i 2018 stillet op under neutralt flag og under navnet ”Ruslands Olympiske Komité”, eller ”ROC”, som er fællesbetegnelsen for sportsfolk med russisk pas.

/ritzau/