Viktor Axelsen ryddede bordet ved Sport 2021

Ud over en masse medaljer har den danske badmintonstjerne nu også et par priser som bevis på det.

2021 var et stort år for Viktor Axelsen.

Ved begge priser var Axelsen en del af et finalefelt af nominerede, som ud over ketsjerkongen talte sejleren Anne-Marie Rindom og banecykelrytterne Lasse Norman Hansen og Michael Mørkøv. Alle tre nominerede vandt OL-guld i Tokyo.

Det er anden gang, at Axelsen kåres som Årets Sportsnavn, efter at han også blev det ovenpå sin VM-triumf i 2017. B.T. Guld-prisen har fynboen nu vundet tre gange i alt og to år i træk.

Han vandt blandt andet Indonesia Open, sæsonfinalen og Denmark Open, som blev spillet på Axelsens hjemmebane i Odense.

Derudover kom han op på førstepladsen på verdensranglisten, som japaneren Kento Momota i flere år havde siddet på.

Det er Danmarks Idrætsforbund (DIF) og Team Danmark, der kårer Årets Sportsnavn.

- Jeg er selvfølgelig enormt glad og stolt over at blive Årets Sportsnavn igen. Specielt i år med så stærkt et felt med så mange mestre og dygtige atleter, siger Viktor Axelsen i en pressemeddelelse fra DIF og Team Danmark.

- Den store konkurrence gør, at det på en måde er et endnu større skulderklap. Jeg er glad for, at jeg har været så stabil i løbet af året, og jeg er stolt over mine resultater.