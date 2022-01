Arrangør af vinter-OL dropper offentligt billetsalg

Det er det seneste tiltag for at undgå coronasmitte. I forvejen har Kina indført en lang række restriktioner.

I efteråret oplyste arrangørerne, at der ikke ville blive tilladt tilskuere fra udlandet, hvilket også skyldes coronapandemien.

Coronakrisen begyndte i netop Kina for omkring to år siden, hvilket skabte et stort kaos på landets hospitaler med et stort antal indlagte og døde. På få uger fik kineserne dog dæmpet smittespredningen.