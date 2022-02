03/02/2022 KL. 10:00

For abonnenter

Som 17-årig blev han sammenlignet med klubbens største legender – nu risikerer karrieren at slutte i en celle i Manchester

AKTUELT PORTRÆT: For få dage siden forventede utallige Manchester United-fans, at han ville være manden, der skulle bære holdet i mange år fremover. Søndag ændrede et Instagram-opslag dog alt, og nu er det tvivlsomt, om stortalentet Mason Greenwood nogensinde kommer til at spille en professionel fodboldkamp igen.