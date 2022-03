Det tredje foto viser et par glade børn i klubbens farver før en hjemmekamp mod Århus Håndbold. Sidstnævnte klub gik konkurs for et år siden.

Kritikere vil hævde, at klubbens digitale ansigt udadtil trænger til et lille løft, men måske er der slet ikke tid til den slags i en sæson, hvor den nordvestjyske håndboldklub har fået sit nationale gennembrud.