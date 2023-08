Egentlig var det bare tænkt som et sommerjob, da Anders Myrhøj blev livredder i sin studietid, men 21 år senere er han efter mange sæsoner som livredder i dag kystlivredningschef i Tryg Fonden.

Han har altid elsket havet, og han så ingen grund til ikke at blive hængende, da han senere fik mulighed for at være med til at udvikle Tryg Fonden, som det ser ud i dag.