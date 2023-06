»Vi har før brugt gåture til lige at bringe os up to date i hinandens liv, men vi havde ikke tidligere vandret sammen i Thy, og det blev faktisk en virkelig stor oplevelse. Området har noget af det mest vilde natur, vi har i Danmark, og vi gik mange timer i træk helt uden at møde andre mennesker. Det er i sig selv ret vildt, at det kan lade sig gøre i Danmark. Vi gik i klithedelandskaber, der virkede helt uberørte af mennesker, og i landskaber, der er formet af istiden for mange tusinde af år siden,« siger Pia Skammelsen og sætter desuden ord på det meget intime rum, som venindeparret fik skabt undervejs – på trods af at de altså ikke havde set hinanden i lang tid.