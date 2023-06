10/06/2023 KL. 07:30

Titos gamle prestigehotel gemmer på en mørk hemmelighed

Grand Hotel i Kosovos hovedstad, Pristina, står som et falmet postkort og minder om, hvad krig og fejlslagne regeringer gør ved et land. Under konflikten med serberne i 1990'erne var hotellet base for berygtet militsleder og hjemsted for overgreb.