Hollands største lufthavn ønsker forbud mod privatfly

Den enorme lufthavn Schiphol, som havde over 52,5 mio. rejsende i 2022, annoncerede i sidste måned planer om at forbyde natflyvninger og privatfly gældende fra 2026.

Erklæringen kom fem måneder efter, at over 200 klimaaktivister stormede Schiphol Lufthavns landingsbane for at udvise protest mod den store CO2-udledning fra flyrejser