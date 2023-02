Feriemesse fejrer 25-års jubilæum med safaritema

Messecenter Herning forvandlet til en savanne – lyder det en smule urealistisk? Bedøm selv, når Ferie for Alle i år markerer sit 25-års jubilæum med masser af foredrag, aktiviteter og konkurrencer.

Safari er en rejseform, som flere og flere danskere udviser interesse for. Derfor har Ferie for Alle valgt at stille skarpt på konceptet,