27/02/2023 KL. 14:00

Antal bookinger af charterrejser i sommerferien er højere end før corona

Dansk vintervejr kan være en god motivation til at planlægge årets sommerferie, og der er i år solgt flere rejser end før corona. Det er udtryk for, at danskerne trods alt har en solid økonomi, lyder det fra cheføkonom.