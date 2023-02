Martin Bachmann Pedersen blev opereret for en tumor: Nu samler han andre kræftramte og deres pårørende til fælles skiferie

I uge fire var 11 kræftramte danskere i alderen 8 til 74 år på skiferie på de snebeklædte pister i Wagrain i Østrig.

Det var de, fordi de gerne ville bevise over for sig selv og omverdenen, at det trods kræftsygdom godt kan lade sig gøre at rejse og nyde livet.

Bag initiativet står 48-årige Martin Bachmann Pedersen