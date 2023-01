Hvis du savner det rå og alternative: I det gamle DDR kan man finde Berlins utæmmede lillesøster

For knap fire år siden ankom jeg til Leipzigs imponerende Hauptbahnhof med mine potteplanter i en pose og mine ting på vej i en flyttebil. Jeg havde besluttet mig for at flytte fra København til Tyskland og havde længe lagt mærke til, at mine venner fra Berlin snakkede om det der Hypezig, der skulle være det nye.

Nu var jeg her, alene