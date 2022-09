Det er omkring midnat, og jeg plejer ikke at sove på det tidspunkt. Men nu vågner jeg og er et øjeblik forvirret over, hvor jeg er. Det, der slår mig, er stilheden.

I centrum af Aarhus, hvor jeg bor, er der som regel en hvinende lyd fra letbanen eller et fjernt råb fra en flok festglade studerende på vej i byen. Her er der stille