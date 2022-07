Flykaos i Europa: Her er de værst ramte lufthavne

Heathrow Lufthavn i London, en af verdens travleste lufthavne, tog tirsdag det drastiske skridt at bede flyselskaberne om at stoppe med at sælge flere billetter til udrejse denne sommer, og det ventes at hver femte passager vil blive afvist resten af sommeren.

Men selvom billederne af tusindvis af strandede kufferter i Heathrow Lufthavn har gjort den britiske lufthavn til det mest fremtrædende eksempel på en dysfunktionel lufthavn, kan den ikke måle sig med den værst ramte lufthavn, hvor næsten tre fjerdedele af samtlige afgange enten er blevet forsinket eller aflyst.