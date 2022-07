Heathrow reagerer på krise: Sætter loft over antal passagerer

- Vi indser, at det vil betyde, at nogle sommerrejser vil blive flyttet til andre dage eller andre lufthavne eller helt blive aflyst, og vi undskylder over for dem, hvis rejseplaner bliver berørt, lyder det fra Holland-Kayes.

Andre store lufthavne i Europa melder om lignende problemer med kapaciteten. Mange steder mangler der personale til at håndtere indtjekning, bagage og afgange.

Heathrows beslutning bliver kritiseret af Iata, der repræsenterer luftfartsselskaber over hele verden.

Problemerne skyldes alene, at Heathrow har undervurderet, hvor hurtigt verden er ved at komme sig efter coronapandemien, lyder det fra Iata’s øverste chef, Willie Walsh.

Han mener, at Heathrow sætter egen profit højere end de luftfartsselskaber, som lufthavnen skal betjene. Og det er selskaberne, som i sidste ende kommer til at betale regningen for lufthavnens indskrænkninger.