08/07/2022 KL. 13:00

Eventyrere om at udforske verdens afkroge på cykel: »Vi er enige om, at de gode historier skal deles«

For det eventyrhungrende vennepar Bjørn Harvig og Tore Grønne kan cyklen på gådefuld vis åbne døre til kulturer, venskaber og storslåede naturoplevelser. Nu er de nået til et punkt i deres liv, hvor de primært cykler ud i verden for at jagte og formidle de gode historier.