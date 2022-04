Mellem de store rejser: »Hverdagsprojekterne og mikroeventyrene er lige så betydningsfulde som at nå et mål i sidste ende«

Jeg står i ly for forårsregnen under et vindblæst træ og bliver mødt af det unge kærestepar Malene Fredslund Løkke og Aske Frederiksen, der kommer rullende i deres hjemmebyggede autocamper, en hvid-gul Peugeot J5 fra 1990.

Vi befinder os i udkanten af København i naturområdet Utterslev Mose og har fundet en lille parkeringsplads