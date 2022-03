Tag på kulinarisk opdagelsesrejse i Istanbul

Karaköy

Karaköy Çorba Evi

I Tyrkiet spiser man meget suppe, og i nogle dele af landet spiser man det sågar til morgenmad.

Der er utallige opskrifter fra hvert et hjørne af landet, og alle værner om deres egen tradition og smag. I en beskeden og kompakt toetagers restaurant finder man Karaköys suppehus, hvor priserne er ligeså beskedne som stedet; en portion suppe koster fra 6 til 15 tyrkiske lira. Her serveres 20 forskellige supper om dagen, så der er noget for enhver smag.

karakoycorbaevi.com.tr

Det gamle centrum

Meshur Sultanahmet Köftecisi

Siden 1920 har denne beskedne restaurant serveret sine kendte köfter (tyrkiske frikadeller) til både gamle og nye kunder. Restaurantens popularitet har vokset sig så stor, at andre restauranter har forsøgt at kopiere konceptet og bruge deres navn – dog endnu uden held.

Man kan forvente en simpel menu. Der serveres primært suppe, salat og ris som tilbehør til köfte. Hvis man ønsker at få lidt mere smag til retterne, så sørg for at bestille en spicy sauce til kødet ved siden af. Det er kun muligt at betale med kontanter på restauranten.

Alemdar Mh. Divan Yolu Caddesi. No: 12.

Kumkapi Meydani (Sandport-pladsen)

En plads, der bugner af fiskerestauranter. De vigtigste råvarer indkøbes på markedet på den anden side af Kumkapi, hvor mange af Istanbuls fiskere lander deres fangst. Både fisken og stemningen er frisk: Folkemusikere går fra bord til bord og spiller sig til en dagløn, mens lokale synger med og skyller efter med raki.

34130 Kumkapi.

Eminönü Meydani (Eminönü-pladsen)

Her kan man spise de legendariske fiskesandwicher, mens man kigger ud mod Det Gyldne Horn eller betragter de mange mennesker, der passerer over pladsen. Fiskesandwichen bliver serveret fra udekøkkener.

Desuden har bystyret gjort en indsats for at forbedre vandkvaliteten i Det Gyldne Horn, hvor mange af fiskene er fanget, og det er rart at have i baghovedet, når man sætter tænderne i denne absolut enkle, billige og velsmagende form for fiskemåltid.

Ved 34110 Eminönü