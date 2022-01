Coronaen har knust mange rejsedrømme – men hvad sker der egentlig med os, når vi ikke kan rejse?

Vaccinepas, farveinddelte lande og indrejsekrav. Især under den første nedlukning i marts 2020 var verden hermetisk lukket, og tusindvis af fly holdt stille på landjorden, mens krydstogtskibene lå for anker i alverdens havne. Der var for første gang i årtier nærmest ingen rejseaktivitet.

»I starten kunne ingen af os rejse, og hele verdens befolkning var i samme båd. Vi måtte finde en ny måde at være i verden på, som blandt andet betød fokus på de nære relationer, hvor vi bygged