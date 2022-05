V åben for K's krav om grundskyldsstop hvis der er råd

Derfor er det meningen, at et nyt system for ejendomsvurderinger skal træde i kraft i 2017.

- Det er ikke kun kroner og øre, det her. Det handler også om retssikkerhed, og der er vi sådan set enige med De Konservative i, at der skal gøres noget så hurtigt som muligt, siger Jacob Jensen.

- Men det ændrer ikke ved, at hvis man skal fastfryse grundskylden, skal det finansieres, og den finansiering skal De Konservative være med til at pege på.

Ifølge Finansministeriet vil det koste 600 millioner kroner i 2016 at fastfryse grundskylden. Frem mod 2020 er den samlede udgift 4,2 milliarder kroner.

For at vise at kampen mod grundskyld er en folkesag, lancerer De Konservative en underskriftsindsamling for fastfrysning. Jacob Jensen er dog ikke i tvivl om, at grundskylden volder problemer for mange helt almindelige boligejere.