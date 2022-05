Konservative gør kamp mod grundskyld til hovedkrav

Det forklarer han i et interview med Ritzau forud for sommergruppemødet.

- Vi skal ikke skrive vores partiprogram om, fordi vi mener ikke noget andet end hidtil, men vi skal være mere fokuserede og prioritere noget mere.

- Vi kan ikke med en folketingsgruppe på kun seks personer være inde over alle områder, og alt er ikke lige vigtigt for et parti, siger Søren Pape Poulsen.