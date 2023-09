De tre ufravigelige krav er fortid for Pernille Vermund

Nye Borgerlige har siden 2015 haft tre ufravigelige krav:

At indføre et asylstop, at smide udlændinge ud af landet efter første dom og at kræve fuld selvforsørgelse af mennesker, der kommer til landet.

I et interview med Berlingske søndag lyder det fra Pernille Vermund, at de krav er fortid, men stadigvæk kernepolitik for partiet.