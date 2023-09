Regeringen vil give fire grupper lønhop på 2500 kroner

Over for TV 2 understreger Mette Frederiksen, at det ikke vil være alle inden for en faggruppe, der får den samme lønstigning.

- Der er forskel på, hvilke opgaver man har som sygeplejerske. Vi taler ikke for, at alle inden for de her faggrupper skal have præcis den samme lønstigning, siger Mette Frederiksen til TV 2.

Kort før valget i 2022 kom Socialdemokratiet med et udspil om at bruge milliarder på at hæve lønnen for offentligt ansatte fra 2024.

Forslaget blev videreført i regeringsgrundlaget for SVM-regeringen efter valget. Her fremgår det, at regeringen vil afsætte en milliard kroner i 2024. Rammen stiger til tre milliarder kroner i 2030.

Mod at få mere i løn skal arbejdstagerne bidrage med eksempelvis øget fleksibilitet og færre muligheder for at arbejde på deltid. Det fremgår af regeringsgrundlaget.