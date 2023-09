Signe Grundlach trådte storsmilende frem, da statsminister Mette Frederiksen (S) dukkede hovedet ud under midterdøren på sin tourbus og satte skoene på asfalten foran sosu-skolen i Herning.

Den 21-årige social- og sundhedsassistent mødte statsministeren i et kram og bød hende velkommen. Men bag smil og kram skjulte Signe Grundlach en bekymring for de mål, som hun ved, at regeringen har for sådan nogle som hende.