Her er Vestagers rivaler i jagten på ny toppost – særligt én kaldes en udfordring

Ingen dansk vikar

I sidste uge meddelte danskeren, at hun nu formelt er kandidat til EIB-jobbet og derfor tog orlov fra sin kommissærpost i Europa-Kommissionen.

Straks blev Vestagers to ansvarsområder overtaget af to andre kommissærer: Den belgiske justitskommissær Didier Reynders overtog konkurrencepolitikken, mens Kommissionens næstformand for demokrati og retssikkerhed, tjekkiske Vera Jourová, fik ansvaret for digital udvikling i Europa.

Vestager kan dog vende tilbage til sin kommissærpost, hvis EIB-jobbet glipper, men det er altså ikke muligt for Danmark at indsætte en ”vikar” for hende, mens hun er på orlov.

Til gengæld kan Danmark foreslår en ny kommissær til kommissionens formand, Ursula von der Leyen, hvis Vestager får EIB-jobbet.

»I det tilfælde vil den danske regering foreslå en kandidat til posten som kommissær for den resterende periode af Kommissionens mandat,« oplyser Udenrigsministeriet.

Med i ligningen hører dog, at den nuværende Europa-Kommission sidder på lånt tid. Dens periode udløber til næste år, hvorefter en ny kommission skal sammensættes, efter der har været afholdt EP-valg rundt om i Europa.

Dén tid, dén fornøjelse. Lige nu lobbyer den danske regering for Vestagers chancer:

»Margrethe besidder helt klart den politiske erfaring og tyngde formandsposten kræver,« skrev erhvervsminister Morten Bødskov (S) i sidste uge.