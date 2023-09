14/09/2023 KL. 05:00

Nu kommer Venstre med en opsigtsvækkende advarsel mod CO₂-afgift på landbruget: »Så slår man erhvervet ihjel«

Et Danmark, hvor landmænd og fødevaresektoren er fjernet »fra jordens overflade«. Det vil blive konsekvensen af en høj CO₂-afgift på landbruget, siger V-ordfører Erling Bonnesen og bekender kulør på vegne af sit parti: Venstre vil gerne have lagt afgiften over på forbrugerne.