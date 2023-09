Hverken S eller V vil tage ejerskab over toptopskatten

Til Berlingske siger Socialdemokratiets skatteordfører, Anders Kronborg, at det samme er tilfældet hos S.

Avisen kan berette, at 98 ud af de 100 rigeste får mulighed for at slippe for toptopskatten grundet et smuthul i lovgivningen.

Over for Berlingske kalder Kronborg regeringens skatteplaner for et kompromis. Desuden fortæller han, at der ”kan ske ændringer efter de endelige drøftelser”.

- Det er det nærmeste, jeg kan komme på et svar nu, hvis jeg skal holde mig inden for min lønramme, siger Kronborg til avisen.

Anders Kronborg uddyber over for Ritzau, at der ”over hele buketten er forskellige farver på blomsterne”, når det kommer til regeringens skatteplaner.

Han henviser til partifarverne hos Moderaterne, Venstre og Socialdemokratiet - lilla, blå og rød.