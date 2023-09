Alternativet får første folketingsgruppe kun med kvinder

Det er dog kun midlertidigt. Torsten Gejl er sygemeldt med stress og har sagt, at han planlægger at vende tilbage.

Han sygemeldte sig i starten af august efter at have haft smerter i skuldre og ben som følge af stress.

- Jeg skal finde en ny måde at være politiker på. En klogere og sundere måde. En mere bæredygtig måde - om jeg så må sige. Det glæder jeg mig til.

- Min læge anbefaler, at jeg bruger tre måneder på at blive rask, genoptræne kroppen og finde mental ro, skrev Gejl på Facebook 7. august. Han roste samtidig Nikoline Erbs Hillers-Bendtsen for at være ”skarp, dygtig og driftssikker”.