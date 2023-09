- Det kræver en grundlæggende fysisk forandring af området omkring Pusher Street, siger han.

Hummelgaard nævner, at der i fremtiden eksempelvis kan komme butikker eller lovlige boliger i området, der lige nu er kendt som Pusher Street. Mere information om det kommer i en ny bandepakke, som regeringen vil præsentere i næste uge.

- Hvis vi vil have en holdbar løsning og permanent lukning af Pusher Street, er vi nødt til at lære af historien og gøre det rigtigt.

- Der er behov for, at vi sætter noget nyt i stedet for det, der er i dag.

Desuden vil regeringen skærpe straffen for at overtræde de zoneforbud, som politiet allerede i dag har mulighed for at udstede, ligesom det skal være lettere at varetægtsfængsle dem, der overtræder forbuddene.