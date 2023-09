Vestager jagter ny toppost - går på orlov fra EU-Kommissionen

- Fra i dag er jeg officielt kandidat til at blive formand for Den Europæiske Investeringsbank, siger Vestager, som er ledende næstformand for Kommissionen.

- Så jeg tager ulønnet orlov fra mit arbejde i EU-Kommissionen for at fokusere på mit kandidatur. Det betyder, at I ikke hører fra mig angående mit arbejde for Kommissionen i de kommende uger.

Vestager er en blandt flere kandidater til posten, og den spanske finansminister, Nadia Calviño, vurderes at være stærkeste konkurrent.

EIB’s 27 guvernører skal under et møde for EU’s finansministre 15. og 16. september i Spanien forsøge at finde den næste EIB-chef. Det kan dog være, at beslutningen først træffes senere.