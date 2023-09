05/09/2023 KL. 06:00

Veteraner venter stadig på anerkendelse for den indsats, der gjorde dem syge for livet

I årevis har psykisk syge krigsveteraner hørt skiftende forsvarsministre love, at der snart ville blive sat et punktum for deres erstatningssag. En opgørelse fortæller en anden historie.