Liberal Alliance stiller regeringen ultimatum om skattelettelser

Alex Vanopslagh siger, at toptopskatten er en udskamning af mennesker, der tjener mange penge, hvilket er i strid med alt, hvad Liberal Alliance står for.

Samtidig sætter han spørgsmålstegn ved, hvad der skal holde talentfulde mennesker i Danmark, hvis der laves en ”strafskat”.

Skatteminister Jeppe Bruus (S) ærgrer sig over Vanopslaghs melding, som han synes lyder ”meget ultimativ”.

Han opfordrer til, at man går efter at skabe resultater i stedet for at stille den form for krav, siger han til Berlingske.

Dansk Folkeparti (DF) har derimod meldt sig klar til at samarbejde med regeringen om skattelettelser.

Forud for partiets sommergruppemøde lød det fra partiets formand, Morten Messerschmidt, søndag til Berlingske, at DF skal være med i en aftale om skattelettelser i den nye politiske sæson. Selv topskattelettelser, hvilket partiet i mange år ellers har været indædt modstander af.